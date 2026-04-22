Стала известна позиция президента «Реала» по продаже Винисиуса

Президент «Реала» Флорентино Перес не собирается продавать вингера Винисиуса Жуниора.

В последние дни 79-летний руководитель «Мадрида» общался со многими людьми, как внутри, так и за пределами клуба. Во время этих разговоров часто всплывало имя 25-летнего бразильца. В ответ на жалобы на Винисиуса и предъявляемые к нему требования Флорентино заявил: «Это мое дело, оставьте это мне», утверждает Marca.

Перес уверен, что игрок сборной Бразилии – ценный актив для клуба как сейчас, так и в будущем, и что его контракт, действующий до лета 2027 года, будет продлен. Более того, считается, что любые изменения, которые будут рассматриваться, требуют того, чтобы Винисиус был счастлив в Мадриде.

Глава «сливочных» непоколебимо верит в футболиста и не сомневается, что с ним «Реал» еще многое может завоевать. Он уверен, что поможет Винисиусу снова стать тем игроком, который вносил большой вклад в завоевание двух трофеев Лиги чемпионов, забивал в финалах.

Отношения президента и игрока были очень тесными с тех пор, как бразилец подписал контракт с «Реалом». Винисиус очень благодарен Пересу за оказанную поддержку в борьбе с расизмом, которому игрок подвергся.

Флорентино также уверен, что Винисиус будет звездой еще долгие годы, наряду с Килианом Мбаппе. Критика в адрес француза удивляет президента, который приводит простой аргумент – количество забитых им голов.