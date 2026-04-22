Стала известна позиция президента «Реала» по продаже Винисиуса

Перес не продаст Винисиуса и уверен в продлении контракта с вингером. На жалобы на бразильца президент «Реала» отвечает: «Это мое дело, оставьте это мне» (Marca)
Президент «Реала» Флорентино Перес не собирается продавать вингера Винисиуса Жуниора.
В последние дни 79-летний руководитель «Мадрида» общался со многими людьми, как внутри, так и за пределами клуба. Во время этих разговоров часто всплывало имя 25-летнего бразильца. В ответ на жалобы на Винисиуса и предъявляемые к нему требования Флорентино заявил: «Это мое дело, оставьте это мне», утверждает Marca.
Перес уверен, что игрок сборной Бразилии – ценный актив для клуба как сейчас, так и в будущем, и что его контракт, действующий до лета 2027 года, будет продлен. Более того, считается, что любые изменения, которые будут рассматриваться, требуют того, чтобы Винисиус был счастлив в Мадриде.
Глава «сливочных» непоколебимо верит в футболиста и не сомневается, что с ним «Реал» еще многое может завоевать. Он уверен, что поможет Винисиусу снова стать тем игроком, который вносил большой вклад в завоевание двух трофеев Лиги чемпионов, забивал в финалах.
Отношения президента и игрока были очень тесными с тех пор, как бразилец подписал контракт с «Реалом». Винисиус очень благодарен Пересу за оказанную поддержку в борьбе с расизмом, которому игрок подвергся.
Флорентино также уверен, что Винисиус будет звездой еще долгие годы, наряду с Килианом Мбаппе. Критика в адрес француза удивляет президента, который приводит простой аргумент – количество забитых им голов.
Черкас о Ротенберге: «У него есть хороший шанс и дальше реализовывать себя в качестве тренера. Он может вывести команды на новый уровень. Желание и потенциал у него есть»
Барко о принципиальных соперниках «Спартака»: «Зенит», «Краснодар», «Динамо». Эти матчи больше всего похожи на встречи «Ривера» с «Бокой», их надо выигрывать»
Гендиректор «Трактора»: «Мы в процессе определения шорт-листа по наставникам. Ротенберга там нет»