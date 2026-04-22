РФС примет участие в конгрессе ФИФА

РФС примет участие в работе конгресса ФИФА в Канаде
Представители Российского футбольного союза (РФС) примут участие в работе 76-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.
Как сообщили в РФС, на конгресс отправится генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
Конгресс ФИФА пройдет в Ванкувере 30 апреля. Ранее представители РФС приняли участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Брюсселе 12 февраля.
С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международной турниров из-за ситуации на Украине.