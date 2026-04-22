РФС примет участие в ближайшем конгрессе ФИФА

Российский футбольный союз (РФС) примет участие в ближайшем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет 30 апреля в Канаде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу РФС.

© Lenta.ru

Организация приняла приглашение на 76-й конгресс ФИФА, который пройдет в Ванкувере. Отмечается, что российская делегация уже получила канадские визы.

РФС на конгрессе представит его генеральный секретарь Максим Митрофанов. Организация была представлена на 75-м конгрессе ФИФА, который прошел в мае 2025 года в столице Парагвая Асуньоне.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о плане на случай возвращения России в мировой футбол. Российская сборная и клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.