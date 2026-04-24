Экс-тренер «Челси» ведет переговоры с «Манчестер Сити»

Мареска ведет переговоры с «Сити». «Челси» не сможет заблокировать соглашение, но рассчитывает на компенсацию от тренера (Бен Джейкобс)
Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска ведет переговоры с «Манчестер Сити», сообщает журналист Бен Джейкобс.
Отмечается, что у специалиста остаются обязательства перед лондонским клубом, но тот не сможет заблокировать соглашение.
Мареска покинул «Челси» в январе 2026 года. Клуб считает, что имеет право на компенсацию, если итальянец вернется к работе. Сумма выплаты будет определена позднее.
Подчеркивается, что заплатить должен будет именно Мареска, а не его новый клуб.
Тренер может заменить Пепа Гвардиолу на посту, если тот покинет команду этим летом. Срок действующего контракта Пепа рассчитан до 2027 года.
СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)
Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме
Матч «Зенит» – «Ахмат» прокомментируют Меламед и Крестинин, игру «Спартака» и «Пари НН» – Нагучев и Быков, ЦСКА и «Рубина» – Трушечкин и Титов
СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)
Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме
Матч «Зенит» – «Ахмат» прокомментируют Меламед и Крестинин, игру «Спартака» и «Пари НН» – Нагучев и Быков, ЦСКА и «Рубина» – Трушечкин и Титов