Экс-тренер «Челси» ведет переговоры с «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска ведет переговоры с «Манчестер Сити», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что у специалиста остаются обязательства перед лондонским клубом, но тот не сможет заблокировать соглашение.

Мареска покинул «Челси» в январе 2026 года. Клуб считает, что имеет право на компенсацию, если итальянец вернется к работе. Сумма выплаты будет определена позднее.

Подчеркивается, что заплатить должен будет именно Мареска, а не его новый клуб.

Тренер может заменить Пепа Гвардиолу на посту, если тот покинет команду этим летом. Срок действующего контракта Пепа рассчитан до 2027 года.