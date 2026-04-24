«Локомотив» оштрафовали за кричалку фанатов

«Локомотив» за скандирование фанатами «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 20 тысяч рублей
«Локомотив» оштрафован за поведение фанатов на матче с «Зенитом» на «РЖД Арене» в 26-м туре Мир РПЛ (0:0).
Сообщалось, что болельщики железнодорожников скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 20 000 рублей», – говорится в решении КДК.
