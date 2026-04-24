Тренер "Зенита" дисквалифицирован на два матча

КДК применил санкции к члену тренерского штаба "Зенита" по итогам 26-го тура.

За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча КДК РФС принял решение дисквалифицировать тренера "Зенита" Александра Анюкова на 2 матча РПЛ и оштрафовать его на 200 000 рублей. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, Анюков был удален со скамейки запасных в 26-м тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) за нецензурную брань в адрес резервного арбитра.