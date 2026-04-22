Мостовой назвал беспределом судейство в РПЛ

Бывший капитан сборной России Александр Мостовой назвал беспределом судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мостовой прокомментировал решение главного арбитра матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» о назначении пенальти в ворота петербуржцев.

«Это правда уже полный беспредел! Как можно назначать пенальти в ворота "Зенита"? За что? У бедного Дивеева, по-моему, пульс подскочил до 200 с лишним. У него глаза расширились до такой степени, когда он это увидел...», — сказал Мостовой.

Также известный в прошлом футболист обвинил судей в усложнении футбола.

«Я был на ВАР, я видел, как у вас там все это происходит. Действительно, это непросто. Но вы усложняете футбол, вы его до такой степени усложняете...», — заявил Мостовой.

«Локомотив» и «Зенит» сыграли со счетом 0:0. Форвард хозяев Николай Комличенко не реализовал пенальти в ворота сине-бело-голубых.