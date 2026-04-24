Объявлены судейские назначения на 27-й тур РПЛ

Стали известны арбитры, которые отработают на ближайших матчах чемпионата.

Ближайший, 27-й тур Российской Премьер-Лиги начнется завтра, 25 апреля, матчем "Ростов" - "Оренбург". Игра пройдет на "Ростов Арене", стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

На сегодняшний день турнирную таблицу чемпионата возглавляет "Краснодар", на одно очко опережающий "Зенит". Топ-3 замыкает столичный "Локомотив".

В зоне вылета находятся "Сочи" и "Пари НН", которые располагаются на последнем и предпоследнем местах соответственно.