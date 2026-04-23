ФИФА попросили заменить Иран европейской сборной на ЧМ-2026

Международную федерацию футбола (ФИФА) попросили заменить Иран сборной европейской страны на ЧМ-2026. Об этом сообщает Financial Times.

С подобным предложением выступил специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли.

«Подтверждаю, что я предложил Трампу и Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией», — заявил чиновник.

Сборная Италии в третий раз подряд не вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу. В стыковом матче она уступила на выезде команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). После этого поражения в отставку подали главный тренер команды Дженнаро Гаттузо, глава делегации сборной Джанлуиджи Буффон, а также президент федерации футбола страны Габриэле Гравина.

16 марта президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж заявил о бойкоте США, однако исключил отказ от участия в чемпионате мира. Также он заявил, что обсуждается перенос матчей иранской команды в Мексику. Затем в ФИФА отказались от этой идеи.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией: два матча в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.