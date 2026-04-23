Экс-вратарь сборной Франции сравнил Сафонова и Шевалье

«Шевалье лучше Сафонова. Убежден, что «ПСЖ» верит в него. Не умаляю заслуг Матвея, но Люка лучше в перспективе». Костиль о голкиперах
Бывший вратарь сборной Франции Бенуа Костиль заявил, что Люка Шевалье лучше Матвея Сафонова.
27-летний российский голкипер провел 17 матчей подряд в качестве стартового вратаря парижан. В его активе 10 сухих игр в этом сезоне.
«Мы любим Люка, но Сафонов ничего не украл. Это выбор, продиктованный спортивными результатами, нравится нам это или нет. Это не значит, что Шевалье не станет номером один в будущем. Убежден, что «ПСЖ» верит в него. Думаю, что Шевалье лучше Сафонова. Я ни в коем случае не умаляю заслуг Сафонова. Он заслужил свое место на поле. Но в долгосрочной перспективе считаю, что Шевалье лучше», – сказал Бенуа Костиль в интервью RMC.
