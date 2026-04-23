Тренер Оливейра: судьям выгодно совершать ошибки против «Зенита».

Тренер «Зенита» Оливейра: «Слышал разговоры, что судьи нам помогают. Но они совершают большое количество ошибок против. Им выгодно совершать ошибки против нас»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра поделился мыслями на тему судейства в Мир РПЛ.
В матче 26-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0) главный арбитр Алексей Сухой после видеопросмотра назначил пенальти в ворота петербуржцев на 95-й минуте из-за игры рукой Игоря Дивеева. Николай Комличенко не реализовал 11-метровый удар.
«За восемь лет в «Зените» я слышал разговоры, что судьи нам помогают... Все видят, что они совершают большое количество ошибок против. Если посмотреть на статистику – сколько ошибок в пользу нашего клуба было сделано? Мы на последнем месте в этом рейтинге! Решайте сами. Может, арбитры просто не умеют судить? Мы этого не знаем... Покажите мне хоть один повтор, где мяч попадает в руку Дивеева! Как судья мог поменять свое решение, когда нет ни одного такого повтора? Как можно звать его к ВАР? Не было никакой игры рукой. Судей, которые нам, условно, «помогают», сразу дисквалифицируют на три месяца. Кукуян больше не работает на матчах, но в игре с «Динамо» Махачкала ошибся не он — его позвали к монитору ВАР. А Чистяков и Карасев, которые совершали ошибки не в пользу «Зенита», получают назначения уже в следующем туре. И что? Получается, им выгодно совершать ошибки против нас. В чем проявляется выгода – вопрос судейскому корпусу», – сказал Вильям Оливейра.
Хартли покинет «Локомотив» после окончания сезона и станет консультантом «Шанхая», сообщает «Матч ТВ»: «Боб уже созванивался с Ковальчуком»
Массимо Канчеллиери завершит работу c «Тренто», его преемником может стать Алессандро Росси
Орлов об эпизоде с Дивеевым: «Скользкий пенальти, мяч скользнул по руке, но игры рукой не было! Такие 11-метровые – на усмотрение судьи, Сухой сначала контакта не заметил»