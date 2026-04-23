В MLS вратарь забил гол в добавленное время

В североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) вратарь «Торонто» Лука Гавран забил гол в добавленное время матча с «Филадельфией». Об этом сообщает сайт MLS.

© Lenta.ru

Встреча, проходившая в канадском городе Торонто, завершилась со счетом 3:3. На 96-й минуте, при счете 3:2 в пользу «Филадельфии», Гавран побежал в штрафную соперника на подачу углового и головой отправил мяч в ворота.

«Не помню, что произошло. Кажется, оставалось 10 секунд. Я посмотрел в сторону скамейки — все махали мне идти вперед, так что я подумал сами знаете что. Я подумал: "Ладно, просто повтори свой забег". Что было дальше — известно», — сказал Гавран.

25-летний голкипер стал третьим вратарем в истории MLS, которому удалось забить гол. В последний раз это произошло 16 октября 2010 года. Вратарь «Коламбус Крю» Хью Хесмер забил в ворота «Торонто».

