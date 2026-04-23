Ямаль может пропустить полгода

В домашнем матче 33‑го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0) полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль получил повреждение и покинул поле.

18‑летний игрок заработал и реализовал пенальти на исходе первого тайма, после чего лег на газон и стал держаться за заднюю поверхность бедра; затем он был заменен и не продолжил игру.

Предварительный диагноз указывает на разрыв подколенного сухожилия; степень повреждения и предполагаемые сроки восстановления будут уточнены после планового сканирования. Из-за такой травмы можно пропустить до полугода.

Ранее сообщение журналиста Феррана Мартинеса содержало информацию о предварительном диагнозе как о растяжении задней поверхности бедра.

В сезоне‑2025/26 Ямаль принял участие в 45 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.