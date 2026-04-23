Полузащитник «Спартака» рассказал о подходе Карседо к российским игрокам

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о подходе главного тренера Хуана Карседо к российским игрокам в команде.

– Расскажи, насколько Карседо вовлечен в общение именно с русскими ребятами?

– Почти каждый день тренер пытается сказать каждому игроку что-то наедине. С самого начала сборов он давал понять русским ребятам, что мы должны быть в команде как хозяева и говорить иностранным игрокам, какие тут правила поведения на поле и за его пределами: «Это мы приехали в Россию из других стран, а для вас это родной дом».

Благодаря такому подходу тренеру, наверное, и удалось построить ту команду, которая есть сейчас, – сказал Литвинов.