Полузащитник «Спартака» рассказал о подходе Карседо к российским игрокам

Литвинов о Карседо: «Сразу дал понять русским ребятам, что мы должны быть как хозяева в «Спартаке». Благодаря такому подходу удалось построить команду»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о подходе главного тренера Хуана Карседо к российским игрокам в команде.
– Расскажи, насколько Карседо вовлечен в общение именно с русскими ребятами?
– Почти каждый день тренер пытается сказать каждому игроку что-то наедине. С самого начала сборов он давал понять русским ребятам, что мы должны быть в команде как хозяева и говорить иностранным игрокам, какие тут правила поведения на поле и за его пределами: «Это мы приехали в Россию из других стран, а для вас это родной дом».
Благодаря такому подходу тренеру, наверное, и удалось построить ту команду, которая есть сейчас, – сказал Литвинов.
