Игрок «Хетафе» заявил, что капитан «Реал Сосьедад» оскорбил его жену

Иглесиас из «Хетафе» заявил, что Ойарсабаль оскорбил его жену во время матча с «Сосьедадом»: «Капитан, который должен подавать пример, закрыл рот рукой»
Между Иглесиасом из «Хетафе» и Ойарсабалем из «Реал Сосьедад» произошел конфликт.
«Хетафе» в гостях победил «Сосьедад» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги.
После завершения игры защитник гостей публично обвинил нападающего хозяев в оскорблениях в адрес его жены.
«Капитан своей команды [Ойарсабаль], который должен подавать пример, закрыл рот рукой, чтобы оскорбить мою жену», – сказал Иглесиас журналистам.
Он добавил, что у игрока соперника «не хватило смелости сказать это» ему в лицо, критикуя его за отсутствие мужества и заявил, что «вот какие здесь ценности».
Хуан предпочел не раскрывать точные слова, хотя и подтвердил, что они относились к его жене Исабель.
«Я предпочитаю оставить это при себе», – заключил игрок «Хетафе».
