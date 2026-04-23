Игрок «Хетафе» заявил, что капитан «Реал Сосьедад» оскорбил его жену

Между Иглесиасом из «Хетафе» и Ойарсабалем из «Реал Сосьедад» произошел конфликт.

«Хетафе» в гостях победил «Сосьедад» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги.

После завершения игры защитник гостей публично обвинил нападающего хозяев в оскорблениях в адрес его жены.

«Капитан своей команды [Ойарсабаль], который должен подавать пример, закрыл рот рукой, чтобы оскорбить мою жену», – сказал Иглесиас журналистам.

Он добавил, что у игрока соперника «не хватило смелости сказать это» ему в лицо, критикуя его за отсутствие мужества и заявил, что «вот какие здесь ценности».

Хуан предпочел не раскрывать точные слова, хотя и подтвердил, что они относились к его жене Исабель.