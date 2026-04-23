Вратарь ответил, выступают ли судьи против «Зенита»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал судейство в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

В добавленное время игры в ворота сине-бело-голубых был назначен пенальти, который вызвал обсуждения у экспертов и болельщиков.

«В игре вообще не понял, за что просматривали тот момент. У нас последний год, наверное, только о судействе и говорят после каждой игры. Трудно сейчас что-то оценивать. Особенно с этими трактовками: в каких-то моментах ставят пенальти, показывают красные карточки, а у футболистов нет понимания, как трактуются разные моменты. Нет ощущения, что судьи выступают против «Зенита»? Такого нет», — сказал Адамов.

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко не реализовал пенальти. Встреча завершилась нулевой ничьей. Главным арбитром встречи был Алексей Сухой. На две команды было показано 12 желтых карточек.

«Зенит» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Сегодня, 23 апреля, «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Сейчас «быки» идут вторыми с 54 очками. «Локомотив» замыкает тройку лидеров, записав на свой счет 49 очков.

28-летний Адамов в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 14 раз сыграл на ноль. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2,5 млн евро.