Экс-защитник Ломбертс высказался о переходе в «Зенит» в 2007 году

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, как решился на переход в команду в 2007 году.

«Я сказал отцу: «Давай попробуем». Если не получится – ну, хотя бы попытались. Это был прыжок в неизвестность, но в итоге – лучшее решение в моей карьере», — сообщил Ломбертс.

Ломбертс играл за «Зенит» в период с 2007 по 2017 год.

41-летний защитник за этот период вместе с санкт-петербургской командой стал обладателем Кубка УЕФА (2007/08), четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015), двукратным победителем Кубка страны (2010, 2016), а также обладателем Суперкубка России (2015).