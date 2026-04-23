«Крылья Советов» могут нанять Радькова, возглавлявшего «Арис»

«Крылья» могут летом нанять Радькова, возглавлявшего «Арис». Калешин и Игнашевич – запасные варианты (Sport Baza)
Бывший тренер «Ариса» Артем Радьков стал основным кандидатом на пост главного тренера «Крыльев Советов».
По информации телеграм-канала Sport Baza, после поражения от «Сочи» (1:2) в самарском клубе больше не рассчитывают на Сергея Булатова. Он покинет команду по окончании сезона.
Радьков, который в феврале ушел из «Ариса», привлек внимание «Крыльев» умением работать с молодыми футболистами.
Если у самарцев не получится договориться с Радьковым, они обратятся к Евгению Калешину или Сергею Игнашевичу. Ранее существовал вариант с назначением Владимира Федотова, однако он отказался от предложения.
После 26 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» с 23 очками занимают 14-е место в турнирной таблице.
