«Крылья Советов» могут нанять Радькова, возглавлявшего «Арис»

Бывший тренер «Ариса» Артем Радьков стал основным кандидатом на пост главного тренера «Крыльев Советов».

По информации телеграм-канала Sport Baza, после поражения от «Сочи» (1:2) в самарском клубе больше не рассчитывают на Сергея Булатова. Он покинет команду по окончании сезона.

Радьков, который в феврале ушел из «Ариса», привлек внимание «Крыльев» умением работать с молодыми футболистами.

Если у самарцев не получится договориться с Радьковым, они обратятся к Евгению Калешину или Сергею Игнашевичу. Ранее существовал вариант с назначением Владимира Федотова, однако он отказался от предложения.

После 26 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» с 23 очками занимают 14-е место в турнирной таблице.