Аршавин назвал лучшего легионера в истории «Зенита»

Ветеран «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучшего легионера в истории санкт-петербургского клуба. Он выделил португальца Мигела Данни.

«Считаю, что лучший легионер «Зенита» — это Мигель Данни», — сказал Аршавин в сериале «Зенит» навсегда».

42-летний Данни выступал за «Зенит» в период с 2008 по 2017 год. С санкт-петербургским клубом он стал обладателем Суперкубка УЕФА (2007/2008), трёхкратным чемпионом России (2010, 2011/2012, 2014/2015), двукратным победителем Кубка России (2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка страны (2011, 2015). До перехода в «Зенит» Данни играл за московское «Динамо» в период с 2005 по 2008 год.