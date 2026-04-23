Семак высказался о периоде работы Спаллетти в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о периоде работы Лучано Спаллетти в санкт-петербургском клубе. Он работал на тренерском мостике сине-бело-голубых с 2010 по 2014 год.

«Лучано был как раз первопроходцем в плане такого серьёзного становления «Зенита» как команды, которая каждый год будет бороться за чемпионство. Всё-таки при Адвокате был определённый такой всплеск. До этого времени больших успехов, за исключением Кубка России, в чемпионате страны не было. И, конечно же, после Адвоката никто не мог понять, насколько серьёзной будет поступь «Зенита» в чемпионате России», — сказал Сергей Семак в сериале «Зенит» навсегда».