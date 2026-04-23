Вратарь «Зенита» не испытал особых эмоций после отбитого пенальти

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал, что спокойно отнесся к отраженному пенальти в концовке матча 25‑го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0). Матч состоялся накануне.

«Каких‑то сумасшедших эмоций по поводу отбитого одиннадцатиметрового не было. Даже не знаю, с чем это связано. Скорее всего, из‑за понимания того, что выиграть уже не успеем, а значит теоретически можем потерять первую строчку в таблице. А если бы забили сами в концовке, эмоций было бы больше», - сообщил Адамов.

На 96-ой минуте матча главный арбитр матча Алексей Сухой, посмотрев VAR, назначил пенальти за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева.

Форвард москвичей Николай Комличенко не смог реализовать пенальти на 96-й минуте матча, игра так и завершилась - 0:0.

«Зенит», набрав 56 очков, занимает первое место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Сергея Семака сыграет дома с грозненским «Ахматом» - в воскресенье, 26 апреля.