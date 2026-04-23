Комментатор Орлов оценил пенальти в ворота «Зенита»

Орлов об эпизоде с Дивеевым: «Скользкий пенальти, мяч скользнул по руке, но игры рукой не было! Такие 11-метровые – на усмотрение судьи, Сухой сначала контакта не заметил»
Комментатор Геннадий Орлов оценил пенальти в ворота «Зенита» в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:0).
На 95-й минуте главный судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повторов назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Вратарь Денисов Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.
«Сейчас многие обсуждают пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах матча с «Локомотивом». Отвечу так: такие 11-метровые – на усмотрение судьи. Формально касание руки у Дивеева было. Но повод ли это для таких санкций? Вопрос... Кстати, сам Сухой сначала никакого контакта не заметил, хотя находился рядом. Его позвали к монитору, и только после этого он указал на точку. Значит, чем-то видеорбитры руководствовались? Им в голову не залезешь... Посмотрим, какой вердикт вынесет ЭСК. Но я не увидел, чтобы мяч изменил направление, не увидел у зенитовца игры рукой. Такой, скользкий пенальти... Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было! Адамов – молодец. Угадал направление удара, отбил. Он и в игре однажды спас гостей: во втором тайме, когда из пределов штрафной опасно бил все тот же Комличенко», – написал Орлов в своей колонке.
Хартли покинет «Локомотив» после окончания сезона и станет консультантом «Шанхая», сообщает «Матч ТВ»: «Боб уже созванивался с Ковальчуком»
Массимо Канчеллиери завершит работу c «Тренто», его преемником может стать Алессандро Росси
Орлов об эпизоде с Дивеевым: «Скользкий пенальти, мяч скользнул по руке, но игры рукой не было! Такие 11-метровые – на усмотрение судьи, Сухой сначала контакта не заметил»
Хартли покинет «Локомотив» после окончания сезона и станет консультантом «Шанхая», сообщает «Матч ТВ»: «Боб уже созванивался с Ковальчуком»
Массимо Канчеллиери завершит работу c «Тренто», его преемником может стать Алессандро Росси
Орлов об эпизоде с Дивеевым: «Скользкий пенальти, мяч скользнул по руке, но игры рукой не было! Такие 11-метровые – на усмотрение судьи, Сухой сначала контакта не заметил»