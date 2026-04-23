Комментатор Орлов оценил пенальти в ворота «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов оценил пенальти в ворота «Зенита» в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

На 95-й минуте главный судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повторов назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Вратарь Денисов Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.