Экс-игрок ЦСКА отреагировал на возможное возвращение Чалова в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Константин Кучаев отреагировал на возможное возвращение Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в чемпионат России. Накануне в СМИ появилась информация, что летом российский форвард с большой долей вероятности покинет ПАОК.

— Семья Чалова недавно переехала из Турции обратно в Москву. Хотели бы вновь увидеть Фёдора в РПЛ?

— Я бы хотел, чтобы сбылось то, что он задумал. И чтобы у него всё получилось. А что он там задумал — я без понятия.

— Будете ли рады вновь встретится с ним на поле?

— Буду рад просто с ним встретиться, — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.