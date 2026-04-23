Итальянский «Тренто» ожидает смена главного тренера

Итальянский «Тренто» расстанется со своим главным тренером Массимо Канчеллиери. Специалист проводил первый сезон в команде после перехода из ПАОКа.

Клуб выбыл в 1/4 финала Еврокубка и идет на 10-м месте в чемпионате Италии.

Место во главе команды может достаться Алессандро Росси, завоевавшему золото Евробаскета-2025 U20 с итальянской сборной. Росси начал сезон-2025/26 в «Тревизо» но был уволен в декабре.

Сам Канчеллиери близок к соглашению с турецким «Тофашем».