Сафонова назвали одним из лучших вратарей Европы

Свищев: сейчас Сафонов один из лучших вратарей Европы
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал документальный ролик Лиги 1 о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Дмитрий Свищев заявил, что голкиперу непросто далась возможность укрепиться в статусе основного голкипера "ПСЖ" и одного из лучших вратарей Европы.
Ранее французская Лига 1 выпустила документальный ролик о Матвее Сафонове.
Российский голкипер выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 21 матч, пропустил 20 голов и отыграл 10 встреч на ноль.