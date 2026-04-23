Сафонова назвали одним из лучших вратарей Европы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал документальный ролик Лиги 1 о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.

Дмитрий Свищев заявил, что голкиперу непросто далась возможность укрепиться в статусе основного голкипера "ПСЖ" и одного из лучших вратарей Европы.

"Сафонов сейчас является основным вратарем "ПСЖ" и одним из лучших голкиперов Европы. Ему непросто далась возможность укрепиться в таком статусе. Я рад за Матвея, для российского футбола это большой шаг", - сказал Свищев "Спорт-Экспрессу".

Ранее французская Лига 1 выпустила документальный ролик о Матвее Сафонове.

Российский голкипер выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 21 матч, пропустил 20 голов и отыграл 10 встреч на ноль.