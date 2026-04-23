Данни объяснил решение о трансфере в «Зенит» из «Динамо»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни объяснил, почему решил перейти в Санкт-Петербургский клуб из московского «Динамо».

«Это случилось после матча между «Динамо» и «Зенитом», который мы играли в Москве. Со мной вышли на контакт, предложили начать разговор. Мне понравилось, как это было сделано, и я обсудил всё со своим агентом, которым в то время был Жорже Мендеш. Я сказал ему, что мне хочется перемен, я хочу перейти в большой клуб и сыграть в Суперкубке УЕФА, хочу побеждать в чемпионатах. К тому моменту я провёл в «Динамо» уже три года», — сказал Данни в сериале «Зенит» навсегда».

42-летний Данни выступал за «Зенит» в период с 2008 по 2017 год. С санкт-петербургским клубом он стал обладателем Суперкубка УЕФА (2007/2008), трёхкратным чемпионом России (2010, 2011/2012, 2014/2015), двукратным победителем Кубка России (2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка страны (2011, 2015). До перехода в «Зенит» Данни играл за московское «Динамо» в период с 2005 по 2008 год.