Возможный переход Батракова в европейский клуб назвали ошибкой

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе игрока "Локомотива" в европейский клуб после завершения текущего сезона.

"Безусловно, Алексей обладает хорошими футбольными качествами: тонкий пас, видение поля и так далее. Но когда его все сейчас начинают отправлять за границу... Зачем? Я с этим не согласен. Ошибка! Рано. Ему надо еще сезон провести в РПЛ. Обрасти мышечной массой. В Европе совсем другой уровень ведения единоборств", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".

Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" заинтересован в трансфере футболиста. Агент игрока заявил, что скауты французского клуба присутствовали на матче "Локомотива" и "Зенита".

Алексей Батраков является воспитанником "железнодорожников". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 33 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.