Сафонов получил от французских журналистов низкую оценку

Сафонов получил 6 баллов из 10 от L’Equipe за сухой матч с «Нантом». Хвича – лучший в составе «ПСЖ», Забарный – один из худших
Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов получил 6 баллов от L’Équipe за матч Лиги 1 против «Нанта».
В перенесенном матче 26-го тура Лиги 1 парижане одержали победу со счетом 3:0. Сафонов сделал 4 сэйва за игру.
L’Équipe оценила игру Матвея на 6 баллов из 10. Наивысший балл – 8 из 10 – получил Хвича Кварацхелия, отметившийся дублем. Худшие оценки в составе «ПСЖ» – 5 из 10 – получили Илья Забарный, Уоррен Заир-Эмери и 18-летний Дро Фернандес.
Работу главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике оценили на 7 баллов.
