Двое игроков «Реала» выбыли из строя с одинаковыми травмами

Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил информацию о травмах защитника Эдера Милитао и нападающего Арды Гюлера. Оба футболиста не доиграли матч 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». «Реал» выиграл со счётом 2:1.

«После проведенных сегодня медицинских обследований нашего игрока Эдера Милитао у него диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Результаты обследования ожидаются. После проведенных сегодня медицинских обследований нашего игрока Арды Гюлера у него диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Результаты обследования ожидаются», — написано в сообщении.