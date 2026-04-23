Стал известен еще один потенциальный соперник сборной России

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Гамбии в июне. Об этом сообщает Sport24.

Согласно опубликованной информации, Российский футбольный союз и Федерация футбола Гамбии ведут переговоры по поводу проведения товарищеского матча между национальными сборными 8-9 июня в России. Если игра будет согласована, то станет третьей для России в это окно.

21 апреля генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо Балима Бурейма заявил о договоренности о проведении товарищеского матча со сборной России. Игра состоится 5 июня в Москве. 23 числа появилась информация, что Россия сыграет 29 мая с Египтом.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.