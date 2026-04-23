Полузащитник «Барселоны» рассказал о своем отношении к клубу

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своем отношении к клубу.

«Для меня нет лучшего клуба, чем «Барселона». Я мечтал быть здесь с детства, и семейная жизнь здесь идеальна. Нет причин переходить куда-либо еще», – сказал де Йонг.

Нидерландец также высказался о пресс-конференцию в феврале 2024 года, на которой он обвинил СМИ во лжи из-за информации о его возможном уходе из клуба.