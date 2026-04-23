Полузащитник «Барселоны» рассказал о своем отношении к клубу

Де Йонг о том, что обвинил СМИ во лжи про свой уход в 2024-м: «То, что о вас пишут, сильно влияет на то, как вас воспринимают. Для меня нет лучшего клуба, чем «Барса»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своем отношении к клубу.
«Для меня нет лучшего клуба, чем «Барселона». Я мечтал быть здесь с детства, и семейная жизнь здесь идеальна. Нет причин переходить куда-либо еще», – сказал де Йонг.
Нидерландец также высказался о пресс-конференцию в феврале 2024 года, на которой он обвинил СМИ во лжи из-за информации о его возможном уходе из клуба.
«Да, я сделал это, потому что это начало влиять на болельщиков «Барселоны». Люди на улице рассказывали мне об этом. Это начало оказывать огромное влияние. Я убежден, что то, что пишут о вас журналисты, сильно влияет на то, как вас воспринимают другие. И поэтому я посчитал нужным решительно высказаться против этого», – заявил де Йонг.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости