Смородской не нравится "Локомотив" этой весной

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о выступлении клуба после зимней паузы.

"Мне не нравится "Локомотив" этой весной. Они перегнули палку, продав свои таланты, включая Баринова. Центр поля провалился у них. Чего они хотели, не ясно. Третье место, может, займут, но это будет очень слабо. Их игра против "Зенита" мне не понравилась. Очень скучный и вялый футбол был в исполнении обеих команд", - сказала Смородская "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 22 апреля, состоялся матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Встреча проходила на "РЖД Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков.