Игрок «Динамо» высказался о несостоявшемся трансфере в «Спартак»

Полузащитник «Динамо» Ульви Бабаев высказался о несостоявшемся трансфере в «Спартак».

Зимой вингер подписал новый контракт с бело-голубыми до 2029 года. Из-за возможного продления соглашения «Спартак» поставил переговоры с игроком о возможном переходе на паузу.

– Ситуация со «Спартаком». Как это получилось? Дошло даже до кика (удаления – Спортс’‘) из чата.

– На самом деле, хочу сразу закрыть эту тему для всех. Не планирую углубляться в детали.

– Давай тогда последний легкий вопрос на эту тему. Лещук рассказывал: «Подколол Бабаева – зарядил ему кричалку спартаковскую, думал, что он продолжит». Было?

– Да, подходил ко мне…

– Игорь сказал, что ты ничего не понял и ушел.

– Нет, я сделал вид, что не слышал (улыбается), – сказал Бабаев.