Игрок «Динамо» высказался о несостоявшемся трансфере в «Спартак»

Бабаев о срыве трансфера в «Спартак»: «Хочу закрыть эту тему для всех. Не планирую углубляться в детали»
Полузащитник «Динамо» Ульви Бабаев высказался о несостоявшемся трансфере в «Спартак».
Зимой вингер подписал новый контракт с бело-голубыми до 2029 года. Из-за возможного продления соглашения «Спартак» поставил переговоры с игроком о возможном переходе на паузу.
– Ситуация со «Спартаком». Как это получилось? Дошло даже до кика (удаления – Спортс’‘) из чата.
– На самом деле, хочу сразу закрыть эту тему для всех. Не планирую углубляться в детали.
– Давай тогда последний легкий вопрос на эту тему. Лещук рассказывал: «Подколол Бабаева – зарядил ему кричалку спартаковскую, думал, что он продолжит». Было?
– Да, подходил ко мне…
– Игорь сказал, что ты ничего не понял и ушел.
– Нет, я сделал вид, что не слышал (улыбается), – сказал Бабаев.
Владислав Третьяк: «ЦСКА весь сезон играл неровно, хромала дисциплина, мало забивали. Не помню, чтобы армейцы были такими нерезультативными»
ФИБА допустила российских и белорусских баскетболистов к юношеской Лиге наций в формате «3×3»
Бышовец о «Зените»: «У Семака нет понимания ценности турнира и победы в нем. С другой стороны – деньги сумасшедшие, поддержка, ресурс огромный. Что еще надо – шоколада?»
Владислав Третьяк: «ЦСКА весь сезон играл неровно, хромала дисциплина, мало забивали. Не помню, чтобы армейцы были такими нерезультативными»
ФИБА допустила российских и белорусских баскетболистов к юношеской Лиге наций в формате «3×3»
Бышовец о «Зените»: «У Семака нет понимания ценности турнира и победы в нем. С другой стороны – деньги сумасшедшие, поддержка, ресурс огромный. Что еще надо – шоколада?»