Конате может расторгнуть контракт с «Ахматом» в ближайшее время

Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк в разговоре с «Матч ТВ» не исключил, что футболист может расторгнуть контракт с грозненским клубом по окончании сезона.

В нынешнем сезоне 22‑летний Конате провел 22 матча за «Ахмат» во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Контракт буркинийца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Летом 2025 года должность главного тренера «Ахмата» занял Станислав Черчесов.

— У Конате недостаточно игрового времени сейчас, он преимущественно выходит на замену. Уже думаете о его будущем?

— Черчесов — консервативный тренер. Он сделал ставку на [Георгия] Мелкадзе. У каждого есть свое видение. Жизнь покажет, хорошо это или плохо. Я считаю, что «Ахмат» имеет очень хороший состав, который должен быть в шестерке в РПЛ.

Безусловно, Конате не из тех, кто будет сидеть, просто получать зарплату и ничего не делать. Хотя у него еще два года контракта. Кроме того, надо отдать должное «Ахмату», который очень хотел его вернуть. Мохамед расторг контракт в Саудовской Аравии только для того, чтобы приехать в «Ахмат». Это его дом. Он лучший бомбардир «Ахмата» (в чемпионатах России/РПЛ — Прим. Ред.) и лидер команды.

Но вот пришел такой тренер. Конате ничего поменять не может. Наверное, поговорим с «Ахматом» и придем к какому‑то решению. Может, расторгнем контракт и будем искать другую команду. Естественно, по окончании сезона. Сейчас понятно, что он доиграет эти пять матчей. Но, безусловно, Канате хочет играть в футбол, потому возможно, что он куда‑то и уйдет.

Жизнь такая штука: сегодня один тренер, а завтра другой. Конате под одного тренера приглашали, потом пришел другой, у которого другое видение футбола. Разный подход. Любое мнение требует уважения, а результат всегда покажет. Если «Ахмат» выполнит поставленные руководством задачи, то, как говорится, честь и хвала тренеру. Самое важное — это команда, — сказал Селюк «Матч ТВ».

В четверг «Ахмат» сыграет с калининградской «Балтикой» в домашнем матче 26‑го тура МИР РПЛ. Встреча в Грозном стартует в 19:45 по московскому времени.