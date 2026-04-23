«Акрон» и «Динамо» Мх назвали стартовые составы на матч РПЛ

Тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 26‑го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Стартовый состав «Акрона»: Виталий Гудиев (вратарь), Ионуц Неделчару, Роберто Фернадес, Родриго Эсковаль, Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович, Максим Кузьмин, Стефан Лончар, Максим Болдырев, Жилсон Беншимол, Артем Дзюба (капитан).

Стартовый состав «Динамо»: Давид Волк (вратарь), Ильяс Ахмедов, Андрес Аларкон, Джемал Табидзе, Хуссем Мрезиг, Никита Глушков (капитан), Темиркан Сундуков, Хазем Мастури, Миро, Джавад, Гамид Агаларов.

«Акрон» с 23 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице, «Динамо» (23) располагается на 13‑й строчке.

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.