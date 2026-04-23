Мигел Данни назвал лучшего легионера «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни обозначил лучшего легионера, с которым пересекался в стане сине-бело-голубых. Он выделил известного бразильского нападающего Халка.

© Чемпионат.com

«Легионер, с которым мне больше всего нравилось играть, и я чувствовал, что у него был и остаётся невероятный потенциал для выступления на самом высоком уровне – это Халк. Он находится за пределами нормального: у него такая силища, такая техника, он быстрый, бьёт сильно и точно», — сказал Данни в сериале «Зенит» навсегда».

Бразилец выступал за санкт-петербургский клуб с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.