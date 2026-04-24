Игрок "Балтики" рассказал, как на команду повлияло возвращение Талалаева

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев высказался о возвращении Андрея Талалаева.

- Андрей Викторович, конечно, добавил эмоций. Хочется всегда выигрывать, но против нас в двух выездных играх тоже играли хорошо укомплектованные команды с добротными исполнителями. Что имеем, то имеем, - цитирует Бевеева Metaratings.

Напомним, что главный тренер калининградской "Балтики" отбыл дисквалификацию и перенес операцию на ЖКТ. В матче 26 тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" специалист управлял командой с бровки поля - калининградцы сыграли вничью 1:1.

По итогам 26 сыгранных туров балтийцы занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 46 набранными очками в своем активе. В 27 туре калининградцы сыграют на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном".