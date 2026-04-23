Смородская раскритиковала трансферы "Зенита"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская скептически высказалась о переходах в "Зенит" бразильского полузащитника

© ФК "Зенит"

Жерсона и колумбийского нападающего Джона Дурана. Жерсон перешёл в питерскую команду из "Фламенго" в июле 2025 года за 25 млн евро, а в январе 2026-го за 27 миллионов был продан в "Крузейро". Дуран перебрался в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в феврале этого года на правах аренды за 2,75 млн евро.

"В своих ожиданиях ошибся либо Дуран, либо "Зенит". Мне кажется, его трансфер — это провал. Ещё переход Жерсона… Просто ужас. Потрачены большие деньги, а на выходе — ноль", — отметила Смородская в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Жерсон до своего ухода провёл за "Зенит" 15 матчей и забил 2 мяча. В активе Джона Дурана на данный момент — 8 матчей и 2 гола за сине-бело-голубых, оба забиты с пенальти. Аренда колумбийца рассчитана до конца текущего сезона.