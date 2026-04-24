РПЛ попросит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года. Все клубы лиги против ужесточения (Иван Карпов)

Клубы российской Премьер-лиги не хотят изменения лимита на легионеров, но не станут выступать против решения министра спорта Михаила Дегтярева.

РПЛ попросит министра спорта заморозить новый лимит на легионеров
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, сегодня все клубы РПЛ проголосовали против изменения лимита на легионеров. Сейчас можно включать в заявку максимум 13 легионеров, при этом на поле смогут находиться не более 8 иностранных игроков.

Однако ни РПЛ, ни РФС не станут выступать против решения Дегтярева об ужесточения ограничений. Вместе с тем лига попросит Министерство спорта заморозить новый лимит (в формате 12+7) на 2-3 года, а не ужесточать его через год до уровня 11+6.

Сегодня должна состояться встреча РПЛ и Минспорта, где президент лиги Александр Алаев будет отстаивать необходимость заморозки лимита на уровне 12+7.

