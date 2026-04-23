"Локомотив" назвали самой народной командой

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных считает, что команда заслуживает звания самой народной. Такое мнение Нагорных выразил потому, что на данный момент "Локо" является одним из двух клубов Премьер-Лиги с наибольшим количеством российских футболистов в заявке.

"Локомотив" сегодня — самая народная команда. В клубе наибольшее количество российских игроков. За наш клуб болеют железнодорожники от Сахалина до Калининграда и не только. Сегодня "Локомотив" — надежда российского футбола, путеводная звезда для игроков", — отметил Нагорных в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Локомотив" и "Сочи" являются командами с наибольшим количеством россиян в составе. Нынешняя заявка обеих коллективов насчитывает по 28 игроков — по 22 россиянина и 6 легионеров.