Экс-гендир РФС: «Зенит» сохранит первую строчку до окончания чемпионата

Бывший вице-президент и экс-гендиректор Российского футбольного союза (РФС), бывший президент московского «Торпедо», советский футболист Александр Вячеславович Тукманов в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» высказался о завершившемся вничью матче 26‑го тура Российской Премьер‑лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», а также назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство.

Напомним, 22 апреля «Локомотив» и «Зенит» в Москве сыграли вничью со счётом 0:0. На девятой компенсированной ко второму тайму минуте вратарь гостей Денис Адамов отразил удар форварда «железнодорожников» Николая Комличенко с пенальти. Главный арбитр матча Алексей Сухой назначил 11‑метровый удар после подсказки видеоассистента рефери (VAR) за игру рукой защитника Игоря Дивеева в своей штрафной.

«Сине‑бело‑голубые» с 56 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая на 2 балла идущий вторым «Краснодар», у которого ещё игра в запасе. «Красно-зелёные», на счету которых 49 баллов, занимают третье место.

Александр Тукманов в беседе с корреспондентом «МК-Спорт» оценил игру «Локомотива» и «Зенита», прокомментировал судейство в этой встрече и высказался о турнирных перспективах команд.

- Александр Вячеславович, какие у вас впечатления от матча «Локомотива» и «Зенита»?

- Сама игра мне понравилась. Команды интересно играли, старались победить, каждая команда хотела выиграть, отсюда и такая интрига в матче возникла. Собственно, ничейный результат, наверное, закономерен.

- Кто был ближе к победе?

- С учётом назначенного пенальти, наверное, «Локомотив» всё-таки был ближе к победе. Потому что пенальти был назначен уже в добавленное время, и если бы он был реализован, конечно, «Зениту» уже не хватило бы времени отыграться.

- Многие называют спорным решение арбитра назначить этот пенальти. Как вы его оцениваете?

- У меня тоже назначение пенальти вызывает вопросы. Но это не первый случай, когда за подобное попадание мяча в руку назначается пенальти, прецеденты уже были. Поэтому либо надо это принимать более спокойно, либо вообще не судить такие эпизоды. А ломать копья по поводу того, правильно или неправильно был назначен пенальти во вчерашнем матче — это уже запоздалое обсуждение, надо было раньше к этому вопросу подходить. Либо да, либо нет. А сейчас пенальти назначили, значит, назначили, всё — надо это принять. Но в дальнейшем, я считаю, что такие пенальти назначать не следует.

- Кому победа в этой игре была бы важнее – «Зениту», чтобы сильнее оторваться от «Краснодара», или «Локомотиву», чтобы закрепиться в тройке лидеров?

- Конечно, для «Зенита» победа была бы более весомая. Всё-таки первое место — это первое место, а призовое место — это уже как бы на ступеньку ниже. Поэтому для «Зенита» победа была важнее, безусловно.

- Кто сейчас кажется вам более явным фаворитом в борьбе за чемпионство – «Зенит» или «Краснодар»?

- В сегодняшней ситуации — «Зенит». Я думаю, что он сохранит первую строчку до окончания чемпионата. Хотя было бы интересно, если бы в сегодняшнем матче «Краснодар» победил «Спартак», и интрига сохранилась бы на оставшиеся матчи чемпионата.

- Сможет ли «Локомотив» остаться на третьем месте?

- Наверное, сможет. Потому что всё-таки у него сейчас запас очков и отрыв от четвёртого места довольно большой. Наверное, сможет «Локомотив» сохранить свои позиции, да.