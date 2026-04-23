Экс-тренер Бышовец: у Семака нет понимания ценности турнира

Бышовец о «Зените»: «У Семака нет понимания ценности турнира и победы в нем. С другой стороны – деньги сумасшедшие, поддержка, ресурс огромный. Что еще надо – шоколада?»
Под руководством Семака «Зенит» стал чемпионом России 6 раз подряд. В прошлом сезоне сине-бело-голубые уступили титул «Краснодару».
«Я сам всегда уходил, меня никто не освобождал – ни в «Зените», ни в «Динамо». Но как только «Динамо» стало идти на первом месте, вдруг [патроны клуба] стали заинтересованы в том, чтобы продать Игоря Добровольского. И как меня можно сравнивать с другими тренерами, если у нас совершенно другая шкала ценностей. А с Семаком мне все понятно, у него нет понимания ценности турнира и победы в нем. К предсказуемости привыкаешь. А с другой стороны, деньги сумасшедшие, поддержка сумасшедшая, ресурс огромный. Что еще надо – шоколада? А для творческого человека такая ситуация неинтересна. Есть вещи, на которые отвечать нет необходимости, все очевидно по многим факторам», – сказал Бышовец.
Владислав Третьяк: «ЦСКА весь сезон играл неровно, хромала дисциплина, мало забивали. Не помню, чтобы армейцы были такими нерезультативными»
ФИБА допустила российских и белорусских баскетболистов к юношеской Лиге наций в формате «3×3»
Владислав Третьяк: «ЦСКА весь сезон играл неровно, хромала дисциплина, мало забивали. Не помню, чтобы армейцы были такими нерезультативными»
ФИБА допустила российских и белорусских баскетболистов к юношеской Лиге наций в формате «3×3»
