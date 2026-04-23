Тренер саудовского клуба может возглавить «Челси»

«Челси» рассматривает кандидатуру Маттиаса Яйссле, возглавляющего саудовский «Аль-Ахли», на пост главного тренера команды после увольнения Лиама Росеньора. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб уже провёл подготовительную работу по возможному назначению 38-летнего специалиста.

Яйссле возглавляет «Аль-Ахли» с лета 2023 года. До назначения в саудовский клуб немецкий специалист тренировал «РБ Зальцбург» и «Лиферинг». После 28 туров нынешнего сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» набрал 66 очков и на текущий момент занимает третье место. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.