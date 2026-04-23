Ветеран ЦСКА назвал результаты клуба катастрофой

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что результаты армейцев в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) являются катастрофическими, передает РИА Новости.

«Катастрофа. Так играть команда не должна. Тем более армейская команда, которая провела великолепную селекцию, пригласила много новых игроков - хороших, сильных. И вот теперь результат: шестое место. Здесь у меня претензии к тренеру. Значит, не справляется со своими задачами», — сказал Пономарев.

19 апреля в выпуске шоу «Коммент.LIVE» на Youtube сообщили, что ЦСКА планирует уволить главного тренера. По информации источника, швейцарский специалист может покинуть клуб в случае поражения в предстоящем матче против «Ростова». Эта игра пройдет 21 апреля на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая прошла в Самаре 18 апреля, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл футболист «Крыльев Советов» Иван Олейников. Он отличился на 65-й минуте. Матвей Кисляк через десять минут отыграл пропущенный мяч.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав 43 очка. «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке, имея в активе 23 балла.