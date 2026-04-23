Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 26‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе «Акрона» мяч забил Роберто Фернандес, у «Динамо» отличился Джавад.

«Акрон» не побеждает 10 матчей подряд, с 24 очками команда Заура Тедеева занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (24) идет 12‑м.

Тольяттинцы в следующем туре 27 апреля встретятся с «Балтикой» в Калининграде, команда Вадима Евсеева днем ранее сыграет на выезде с «Краснодаром».

Чемпионат России. 2025-26. Тур 26

«Акрон» (Тольятти) — «Динамо» (Махачкала) — 1:1 (1:0)

Голы: Фернандес, 9 (ВИДЕО). — Хоссейннейджад, 75 (ВИДЕО).