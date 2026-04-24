Тренер «Челси» прокомментировал увольнение Росеньора

Тренер «Челси» Макфарлейн о Росеньоре: «Я расстроен, что у него не получилось. У нас прекрасные отношения, он замечательно меня принял»
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал увольнение Лиэма Росеньора из клуба.
«Я разговаривал с Лиэмом. Не могу сказать, как он [попрощался с игроками] или как все было организовано. Я говорил с ним по телефону в среду. Он был в порядке. Я очень уважаю Лиэма. Я не знал его до того, как он пришел в клуб, но он замечательно меня принял. У нас прекрасные отношения, и я очень расстроен, что у него не получилось», – сказал Макфарлейн.
