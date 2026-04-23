«Краснодар» на выезде победил «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» на выезде победил московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 23 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». В первом тайме на гол полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса гости ответили точным ударом с пенальти Эдуарда Сперцяна. Во второй половине игры у победителей отличился Жубал.

«Краснодар» набрал 57 очков и вернулся на первое место в чемпионате. «Спартак» с 45 очками находится на пятой позиции.

«Спартак» в следующем туре 26 апреля на выезде сыграет с «Пари НН». «Краснодар» в тот же день на своем поле примет махачкалинское «Динамо».