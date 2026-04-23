Московские «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на победу в чемпионате России в нынешнем сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За четыре тура до конца турнира красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» на 12 очков, но уступают «быкам» по дополнительным показателям. ЦСКА отстает от краснодарцев на 13 очков.

На данный момент шансы на титул сохраняют четыре клуба. Это «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и «Балтика».

Ранее 23 апреля «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости победили со счетом 2:1.