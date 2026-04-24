Глава УЕФА признался, что не понимает современных судей

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что не понимает некоторые действия современных судей. Его слова приводит Footmercato.

«Иногда болельщики не понимают, почему похожие эпизоды оцениваются по-разному в разных матчах. Я сам уже ничего не понимаю. Возьмем игру рукой: никто не может разобраться, пенальти это или нет, умышленная ли она. Как это определить? Ты же не психиатр», — заявил Чеферин.

Глава УЕФА подчеркнул, что арбитры на поле принимают окончательные решения, а VAR должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках.

«Вмешательства обязаны быть краткими, а не затягиваться на 10-15 минут, как порой бывает», — добавил он.

В феврале Карло Анчелотти, тренировавший тогда мадридский «Реал», рассказал об опасности VAR. По его мнению, система снимает с судьи слишком большую долю ответственности.