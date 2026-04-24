Экс-тренер "Локомотива" оценил игру "Спартака" под руководством Карседо

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил игру "Спартака" под руководством Хуана Карлоса Карседо.

Российский специалист заявил, что "Спартак" сильно спрогрессировал под руководством нового главного тренера.

"Спартак" явно сильно спрогрессировал, футболисты очень дисциплинированы. На сегодняшний день можно сказать, что Карседо - молодец, команда при нем показывает интересный футбол", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 11 матчей, одержала 7 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.