Экс-тренер "Локомотива" оценил игру "Спартака" под руководством Карседо

Семин оценил игру "Спартака" под руководством Карседо

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил игру "Спартака" под руководством Хуана Карлоса Карседо.

© ТАСС

Российский специалист заявил, что "Спартак" сильно спрогрессировал под руководством нового главного тренера.

"Спартак" явно сильно спрогрессировал, футболисты очень дисциплинированы. На сегодняшний день можно сказать, что Карседо - молодец, команда при нем показывает интересный футбол", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 11 матчей, одержала 7 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

